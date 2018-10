Vorfall am S-Bahnhof in Halle : Explosion von Fahrkartenautomat: Haftbefehle gegen zwei Verdächtige

Die Explosion eines Fahrkartenautomaten in Halle an der Saale endete tödlich. Zwei junge Männer sind tatverdächtig.

von dpa

22. Oktober 2018, 16:29 Uhr

Halle | Nach der tödlichen Explosion eines Fahrkartenautomaten in Halle an der Saale ist Haftbefehl gegen zwei junge Verdächtige erlassen worden. Durch die Explosion war ein 19-Jähriger ums Leben gekommen.

Einem 15-Jährigen aus Halle und einem 20-Jährigen aus dem rund 30 Kilometer entfernten Köthen wird die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen, wie Staatsanwalt Klaus Wiechmann am Montag sagte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass auch der 19-Jährige an der Tat am Samstagabend beteiligt war. Er war nach der Explosion an einem S-Bahnhof an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben.