25 Verletzte vor Urlaubsinsel : Fähre von Flensburger Reederei FRS kracht vor Ibiza auf einen Felsen

Die ersten Notrufe gingen bei den Behörden der Balearen gegen 22 Uhr ein. Eine Fähre war vor Ibiza mit hoher Geschwindigkeit auf ein Felsinselchen aufgefahren – der eigentlich bekannt ist. Der Unfall, bei dem es viele Verletzte gab, gibt deshalb Rätsel auf.

Ibiza | Eine kurze Überfahrt auf dem Mittelmeer wird zum Höllentrip: Eine Schnellfähre der deutschen Reederei FRS mit 47 Menschen an Bord ist am späten Samstagabend vor Ibiza mit hoher Geschwindigkeit auf einen Felsen gekracht. 25 Menschen wurden verletzt, wie die Behörden der spanischen Region Balearen am Sonntag mitteilten. Die schlimmsten Verletzungen erli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.