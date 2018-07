Täter auf der Flucht : Fahndung nach Entführer in Erfurt – Mann niedergestochen

In Erfurt hat ein 41-Jähriger seine Ex-Freundin als Geisel genommen und auf der Flucht einen Mann schwer verletzt.

von dpa

26. Juli 2018, 11:39 Uhr

Erfurt | Die Polizei in Erfurt fahndet seit Donnerstagmorgen nach einem 41-Jährigen, der seine Ex-Freundin aus deren Wohnung entführt haben soll. Auf der Flucht habe er einen Passanten mit einem Messer niedergestochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 24-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste notoperiert werden. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Entführer, der mit der 34-jährigen Frau zu Fuß von der Wohnung in einem Wohngebiet außerhalb des Stadtzentrums flüchtete.

Der Mann wurde zuletzt im etwa vier Kilometer entfernten Bahnhofsviertel gesehen. Er soll ein türkisfarbenes T-Shirt und eine beige kurze Hose tragen und kurze schwarze Haare haben. Die Polizei warnte davor, im Bereich Hauptbahnhof, Güterbahnhof und Weimarische Straße an der Bundesstraße 7 Anhalter mitzunehmen. Ein Hubschrauber und Spezialkräfte des Landeskriminalamts sind im Einsatz.