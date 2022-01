Auf Facebook, WhatsApp und Co. : Studie zu Fake-News: So leichtgläubig sind Deutsche im Internet

Nutzer von sozialen Netzwerken werden immer wieder mit Falschmeldungen konfrontiert. Einer Studie zufolge gehen die Deutschen dabei im europäischen Vergleich ziemlich gutgläubig mit Fake-News auf Facebook, YouTube und Co. um.

Berlin | Nicht alles, was im Internet steht, stimmt. Das sollte eigentlich den meisten Menschen klar sein. Dennoch entwickeln sich Fake-News in sozialen Netzwerken immer mehr zu einem gesellschaftlichen Problem, nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie. Falschinformationen, aus dem Zusammenhang gerissene Zitate oder absichtlich falsch interpretierte Daten we...

