Mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter : Vermisstenfall „Maddie“: Mordermittlungen gegen 43-Jährigen Deutschen

Im Jahr 2007 verschwand die damals dreijährige Madeleine McCann. Jetzt gibt es neue Ermittlungen gegen einen Deutschen.

03. Juni 2020, 20:37 Uhr

Wiesbaden | Im Fall des vor gut 13 Jahren verschwundenen britischen Mädchens Maddie ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen Deutschen wegen Mordverdachts. Es handele sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden am Mittwochabend mit. Das damals dreijährige Mädchen war aus einer Appartementanlage in Portugal verschwunden.

Mehr Informationen in Kürze.