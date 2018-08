Vater unter Verdacht : Familiendrama in Hamburg: 24-Jährige tot

In Hamburg soll ein Mann seine Tochter umgebracht und dies seiner getrennt von ihm lebenden Frau per Textnachricht mitgeteilt haben.

von dpa

08. August 2018, 21:20 Uhr

Hamburg | Ein 49-Jähriger soll in Hamburg seine 24 Jahre alte Tochter getötet haben. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat im Stadtteil Hamm und kündigte seinen Suizid an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Fahndung wurde in Hamburg-Billstedt ein männlicher Leichnam gefunden. Die Ermittlungen zu dessen Identität und zu den Hintergründen der Tat dauerten an.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler informierte der tatverdächtige Deutsche seine von ihm getrennt lebende Ehefrau am Mittwochvormittag per Textnachricht darüber, die gemeinsame Tochter getötet zu haben. Die Ehefrau alarmierte die Polizei.

Weil den Beamten an der Wohnung der Tochter in einem Mietshaus nicht geöffnet wurde, ließen sie die Tür gewaltsam öffnen. Die Polizisten entdeckten die Leiche einer jungen Frau, die durch "Gewaltanwendung am Hals" getötet worden sein soll. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei der Toten um die 24-Jährige handelt.