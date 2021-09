Tiere : Faultier-Weibchen aus Stuttgart lebt nun im Zoo in Edinburgh

Von Stuttgart nach Edinburgh: Das einjährige Faultier-Weibchen Feira ist von Deutschland nach Großbritannien umgezogen. Dort lebt sie jetzt mit ihrem Partner aus den Niederlanden zusammen.

Edinburgh | Der Zoo in der schottischen Hauptstadt Edinburgh hat am Montag erstmals seine beiden neuen Faultiere der Öffentlichkeit präsentiert. Das ein Jahr alte Weibchen Feira (Fe) kam aus der Wilhelma in Stuttgart, ihr doppelt so alter Partner Moana (Mo) aus einem Tierpark in den Niederlanden, wie der Zoo mitteilte. Die Tiere sind nun die einzigen ihrer Art...

