Treuetest, Trennung, Tumulte : Mann fällt bei Treuetest durch – Polizei greift bei Beziehungsstreit ein

Eine Frau hat einen Lockvogel auf ihren Freund angesetzt. Der Mann fiel bei dem Treuetest durch.

von afp

30. April 2019, 12:04 Uhr

Fellbach | Ein eskalierender Beziehungsstreit wegen eines nicht bestandenen Treuetests hat in einem Lokal im baden-württembergischen Fellbach die Polizei auf den Plan gerufen. Streifenbeamte mussten bei dem lautstarken Zwist zwischen zwei Frauen und einem Mann eingreifen und so eine Schlägerei verhindern, wie die Polizei am Dienstag in Aalen mitteilte.

Treuetest nicht bestanden

Auslöser der Auseinandersetzung vom Montagabend war demnach, dass der Mann einen Treuetest nicht bestanden hatte. Seine 38-jährige Freundin hatte laut Polizei ihre gleichaltrige Bekannte auf ihn angesetzt – um zu testen, ob er treu ist. Der 37-Jährige fiel bei dem Test durch: Er ließ sich den Angaben zufolge mit dem weiblichen "Lockvogel" ein.

Gegenoffensive und Polizeieinsatz

Bei dem Treffen in dem Lokal konfrontierte die Freundin nun den Ungetreuen in Anwesenheit der Bekannten mit den Vorwürfen und beendete die Beziehung. Während des lauten Streits ging der Mann nach Angaben der Ordnungshüter in die Gegenoffensive und wurde aggressiv. Nachdem Polizisten die Streithähne getrennt hatten, verließ er das Lokal.