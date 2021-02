Bei Wohnhausbrand : Feuer-Drama in NRW – fünf Tote

Feuer-Drama in NRW: Beim einem Wohnhausbrand sind fünf Menschen getötet worden.

Radevormwald | Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Radevormwald bei Wuppertal im Bergischen Land sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei Köln am Freitag mit. Die Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen aufgenommen. Nähere...

