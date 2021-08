Brände : Feuerhölle am Mittelmeer: Drei neue Brandherde pro Stunde

Bei den Waldbränden in der Türkei und im Süden Europas ist keine Ende in Sicht. Im Gegenteil: Starke Winde könnten die Situation in den nächsten Tagen noch verschlimmern.

Athen/Istanbul/Rom | Verzweifelt kämpfen Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Militär und freiwillige Helfer im Süden Europas und in der Türkei gegen das Feuer. In Griechenland entfachten binnen 24 Stunden 92 Waldbrände über das ganze Land verteilt. In der Türkei meldete das Forstamt am Donnerstag 180 Brände, von denen 12 noch nicht unter Kontrolle seien. Demnach brechen pr...

