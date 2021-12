Brände : Feuerwehr der US Army löscht deutschen Misthaufen

Das Feuer scheint sich hartnäckig zu halten: Am Morgen war ein Misthaufen in Brand geraten, am Mittag war der Einsatz der Feuerwehr noch nicht vorbei.

Wiesbaden | Die Feuerwehr der US Army hat im hessischen Wiesbaden dabei geholfen, die Flammen eines rund 2500 Kubikmeter großen Misthaufens zu löschen. Der Haufen sei am Morgen in der Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Brand geraten und beschäftige die Einsatzkräfte immer noch, teilte die Wiesbadener Feuerwehr am Dienstagmittag mit. Die Feuerwehr der...

