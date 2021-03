Schwerverletzte Kämpfer : „Fight Club“ in Scheune: Polizei beendet illegale Boxkämpfe

Wie im Film "Fight Club" haben 40 Kämpfer sich einer Scheune in Niedersachsen geschlagen. Einer musste ins Krankenhaus.

Lüneburg | Die Polizei hat eine illegale Box-Veranstaltung im Landkreis Lüneburg beendet. Zeugen hatten die Beamten am Samstag informiert, weil viele Autos in Westergellersen parkten. Die Polizei entdeckte in einer Scheune einen aufgebauten Ring, in dem Boxkämpfe stattfanden. Um den Ring herum standen bis zu 40 Personen, zum Teil ohne Mund-Nasen-Bedeckung, teilt...

