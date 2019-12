Baby aus Niedersachsen : Findelkind Luisa hat eine Pflegefamilie gefunden

Die kleine Luisa hätte sterben können, wenn ein Paar nicht auf ihr Geschrei aufmerksam geworden wäre.

19. Dezember 2019, 12:39 Uhr

Stade | Ein Anfang Dezember in Stade gefundenes Findelkind ist jetzt in einer Pflegefamilie. Dem Kind Luisa gehe es gut, sagte der Sprecher des Landkreises, Christian Schmidt, am Donnerstag. Das Mädchen könne grundsätzlich auf Dauer in der Familie bleiben. Das Neugeborene war am 6. Dezember auf einer Grünfläche in der Nähe des Veranstaltungszentrums Stadeum ausgesetzt worden. Ein Paar hatte Babygeschrei gehört und das Kind entdeckt.

Luisa hätte vielleicht nicht überlebt

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens wurde das Baby in die Kinderintensivstation des Elbeklinikums gebracht. Wäre das Kind nicht gefunden worden, hätte es die Nacht im Freien nach Angaben der Ärzte vermutlich nicht überlebt. Kinderkrankenschwestern gaben dem Mädchen den Namen Luisa. Die Mutter des Babys ist unbekannt, die Beamten ermitteln wegen Aussetzung. Aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland habe es Angebote gegeben, für das Baby zu sorgen, sagte der Landkreissprecher.