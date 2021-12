Notfälle : Fliegerbombe explodiert an Bahngleisen in München

Ein lauter Knall und eine Rauchsäule. Mitten auf Münchens wichtigster Zugstrecke kommt es zu einer Explosion. Es gibt mehrere Verletzte - und enorme Auswirkungen auf den Zugverkehr.

München | Bei einer Explosion auf einer Baustelle der Deutschen Bahn in München sind nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Grund für die Explosion an den Bahngleisen war eine Fliegerbombe. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch. Nähere Informationen gab es dazu vorerst nicht. Drei Menschen wurden bei der Explosion verl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.