Polizeieinsatz in Schiphol : Flughafen Amsterdam: Warnung vor Flugzeugentführung war Fehlalarm

Schwer bewaffnete Polizisten rückten am Flughafen Amsterdam Schiphol an, eine spanische Maschine wurde untersucht.

Avatar_prignitzer von dpa und afp

06. November 2019, 20:11 Uhr

Amsterdam | Der Zwischenfall am Amsterdamer Flughafen Schiphol ist nach Angaben der spanischen Fluggesellschaft Air Europa auf einen Fehlalarm zurückzuführen. Irrtümlich sei die Warnung vor einer Entführung ausgelöst worden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend auf Twitter mit. Nichts sei passiert, man bitte um Entschuldigung. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, Passagiere und Besatzung seien in Sicherheit. Auch der Flughafen twitterte das.





Die Flughafenverwaltung sprach laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP von einer "ernsten Lage, die große Auswirkungen auf die Bevölkerung haben kann". Medienberichten zufolge sind Rettungsdienste ausgerückt.

Schwer bewaffnete Polizisten vor Ort

Nach einem Bericht des niederländischen Fernsehsenders NOS ist ein Teilbereich des Flughafens geräumt worden. Autos mit abgedunkelten Scheiben seien zum Gate D5 gefahren.

Nach Informationen des "Algemeen Dagblad" ist ein schwer bewaffnetes Spezialkommando der Polizei vor Ort. Zwei Rettungshubschrauber seien unterwegs. Laut "Algemeen Dagblad" sollte die betroffene Maschine gegen 19 Uhr nach Madrid fliegen. Es gehe um ein Flugzeug der spanischen Gesellschaft Air Europa.

Ministerpräsident Mark Rutte sagte nach niederländischen Medienberichten bei einer Parteiveranstaltung im Osten der Niederlande, er hoffe, dass "die Sache gut ausgeht".