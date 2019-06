Im Video : 80 Meter über dem Times Square: Spektakulärer Drahtseilakt in New York

Die Geschwister Nik und Lijana Wallenda beiden überquerten das Seil, das in etwa so dick war wie ein Weinkorken.

24. Juni 2019, 09:49 Uhr

New York | Den Akrobaten Nik und Lijana Wallenda ist ein spektakulärer Stunt gelungen: Am Sonntagabend balancierten die Geschwister über ein 400 Meter langes Drahtseil, das zwischen zwei Wolkenkratzer gespannt war, hoch über dem berühmten Times Square in New York.

Die beiden überquerten das Seil, das in etwa so dick war wie ein Weinkorken, in gegenläufiger Richtung, wie Bilder des TV-Senders ABC zeigten. In der Mitte setzte sich Lijana Wallenda auf den Draht, sodass ihr Bruder über sie hinwegsteigen konnte.

Nach knapp 40 Minuten in rund 80 Metern Höhe hatten die Akrobaten das jeweils andere Gebäude erreicht. Nik Wallenda lief leicht bergab, da dass Seil auf seiner Seite höher war. Beide hingen während des Stunts an einem Sicherheitsgurt.



Sturz vor zwei Jahren

Für Lijana Wallender war es der erste öffentliche Auftritt, seit sie vor zwei Jahren während einer Trainingseinheit aus zehn Metern Höhe fiel und sich schwer verletzte. Während ihrer Überquerung des Times Square, auf dem sich Tausende Zuschauer eingefunden hatten, sang sie immer wieder Lieder, um sich zu beruhigen.



Nik und Lijana Wallenda, 40 und 42 Jahre alt, zählen zu den besten Hochseilartisten der Welt. Sie gehören zu einer in Sarasota im Bundesstaat Florida lebenden Akrobaten-Familie, die sich selbst "Flying Wallendas" nennt. Nik Wallenda überquerte bereits die Niagarafälle und einen Teil des Grand Canyons auf einem Drahtseil. In Chicago spazierte er mit verbundenen Augen zwischen zwei Hochhäusern. Und in Orlando lief er über ein 120 Meter hohes rotierendes Riesenrad – ohne Sicherung. Seine Frau Erendira baumelte 2017 an ihren Zähnen in rund 90 Metern Höhe über den Niagarafällen von einem Hubschrauber.



Vorfahren aus Magdeburg

Die Familie hat deutsche Wurzeln, Nik Wallendas Urgroßvater wurde in Magdeburg geboren. Er war 1978 bei einer Menschen-Pyramide tödlich verunglückt.