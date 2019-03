Nach Sturmtief "Eberhard" : Dorf in Thüringen ohne Strom und von der Außenwelt abgeschnitten

Ein Dorf in Thüringen ist von der Außenwelt abgeschnitten.

von Christian Ströhl

11. März 2019, 07:41 Uhr

Föritztal | Im ganzen Land hat Sturmtief "Eberhard" unzählige Bäume zum Umstürzen gebracht – und in Thüringen damit ein Dorf von der Außenwelt abgeschnitten. Auf der einzigen Verbindungsstraße nach Föritztal-Mönchsberg (Landkreis Sonneberg) verhinderten am Sonntag mehrere quer liegende Bäume die Durchfahrt, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr versuchte, diese zu beseitigen, stürzten weitere Bäume um, sodass die Arbeit aus Sicherheitsgründen vertagt wurde.

Mehrere Mönchsberger, die nicht mehr nach Hause konnten, wurden von Feuerwehr oder Hilfsorganisationen untergebracht. "Der Großteil der Mönchsberger weiß vermutlich noch nicht einmal über den Umstand Bescheid, dass sie am Morgen nicht zur Arbeit fahren können", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Auch im Dorfinneren zeigte der Sturm seine Folgen: Im ganzen Dorf fiel am Sonntag der Strom aus.