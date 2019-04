Spoiler-Alarm : Football-Star verrät Ende von "Avengers-Film" – und erntet Hasssturm

LeSean McCoy vom NFL-Team Buffalo Bills wurde im Internet zur Zielscheibe heftiger Kritik.

29. April 2019, 12:04 Uhr

Buffalo | Als einer der Ersten durfte der US-Footballstar LeSean McCoy den neuen Film "Avengers: Endgame" schauen. Euphorisch spoilerte er im Anschluss daran allerdings eine entscheidende Szene aus dem lange erwarteten Marvel-Film auf Twitter.

In drei Posts beschrieb McCoy die Szene. Damit auch wirklich jeder seiner 730.000 Fans es mitbekommt, stellte er außerdem ein Video online, in dem er mit seinem Sohn über "Avengers: Endgame" plaudert. Einen der entsprechenden Tweets finden Sie am Ende des Textes.

Massenhaft Kritik von Fans

Von seinen Fans hagelte es anschließend massig Kritik. Einige Follower beschimpften ihn und fragten, warum in aller Welt er den Ausgang verraten habe. Auf der Petitionsseite "chance.org" fordert ein Film-Fan sogar, den Vertrag des Runningback mit seinem Verein Buffalo Bills zu kündigen.

Am Mittwoch war der dreistündige Action-Film als bisher letzter Teil der Marvel-Verfilmungen in den US-Kinos gestartet. Die Regisseure, Anthony und Joseph Russo, hatten am 16. April auf Twitter unter dem Hashtag #DontSpoilTheEndgame einen Brief an ihre Fans veröffentlicht: Darin bitten sie ausdrücklich darum, keine Szenen zu verraten. Diese Aufforderung hatte McCoy wohl übersehen. Vielen Kinobesuchern hat der Footballer damit den Film ordentlich vermiest.

Die Disney-Produktion spielte an ihrem ersten Wochenende in den nordamerikanischen Kinos 350 Millionen Dollar (314 Millionen Euro) ein, wie die Branchenseite "Hollywood Reporter" berichtete - das schaffte noch keine Neuerscheinung.

Um diesen Tweet handelt es sich unter anderem: Wer wissen will, welche Film-Details der 30-Jährige verraten hat, der findet den Tweet von McCoy auf der Rückseite der Flip-Card.