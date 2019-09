Kuriose Szene im Video : Formel-2-Rennwagen überholt Auto auf tschechischer Autobahn

Von Formel-2-Boliden überholt: Ein Autofahrer filmt ein kurioses Überholmanöver auf einer tschechischen Autobahn.

von Maximilian Matthies

14. September 2019, 13:43 Uhr

Pribram | Ein Autofahrer ist auf einer tschechischen Autobahn von einem roten Rennwagen überholt worden. Ein Youtube-Video zeigt den kuriosen Vorgang.





Bei dem Boliden handelt es sich um ein Auto aus der Rennserie Formel 2, der zweithöchsten Formel-Klasse, in der auch der Sohn von Michael Schumacher aktiv ist. Der Wagen stammt offenbar vom italienischen Hersteller Dallara, der seit 2011 Fahrgestelle für die Rennserie produziert. Konkret soll es sich um das Modell Dallara GP2/11 handeln. Dieses Auto ging in der Formel 2 von 2011 bis 2017 an den Start, 2018 wurde ein neues Modell eingeführt.

Keine Straßenzulassung

Wie in dem Video zu sehen ist, überholt der Bolide mit einer eher gemütlichen Geschwindigkeit. Mit mehr als 610 PS unter der Haube könnte der Rennwagen aber eine Spitzengeschwindigkeit von mehr als 250 Stundenkilometern erreichen.

Das Auto ist allerdings nicht zum Fahren auf einer Autobahn zugelassen. Deshalb ermittelt nun die tschechische Polizei gegen den Rennfahrer. Ihm droht ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro.