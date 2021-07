Fackelträger nass gemacht : Video: Frau greift Olympisches Feuer mit Wasserpistole an

Ein Video zeigt, wie eine Japanerin laut das "Ende der Olympischen Spiele" fordert und mit einer Wasserpistole den Fackelträger attackiert.

Tokio | In Japan ist eine 53-jährige Frau Berichten zufolge festgenommen worden, weil sie mit einer Wasserpistole den Träger des Olympischen Feuers attackiert hat. Ein virales Video zeigt den Löschversuch und ihr Rufen (übersetzt): "Beendet die Olympiade". Die Aufnahmen zeigen, dass die Frau mit einer bunten Wasserpistole am Straßenrand in der Präfektur Ib...

