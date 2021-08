Bayerische Alpen : Frau stirbt bei Flutwelle in Höllentalklamm

Nun gibt es traurige Gewissheit: Eine Frau ist nach der Flutwelle in der Höllentalklamm nahe der Zugspitze in den Fluten ertrunken. Helfer suchen nach einem weiteren Vermissten.

Grainau | Eine Frau ist nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze tot aus den Fluten geborgen worden. Retter suchen nun nach einem weiteren Vermissten. Angesichts der Zeit und der Lage in der Klamm schwindet die Hoffnung, die Person lebend zu retten. Acht Menschen waren am Montag nach dem Unglück weitgehend unverletzt aus der Klamm nahe Grain...

