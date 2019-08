30.000 Euro Schaden : Frau will Benzin aus Tank saugen – und brennt ihren Wagen ab

Eine 55-Jährige und ein junger Mann versuchten den Tank mit einem Staubsauger und Gartenschlauch zu entleeren.

von dpa und aj

Eschborn | Falsch getankt – was nun? Der Versuch einer 55-Jährigen im südhessischen Eschborn, Benzin aus ihrem Diesel-Wagen zu pumpen, ist mächtig schiefgegangen. Ihr VW-Passat brannte am Freitagabend vollkommen aus, wie die Polizei mitteilte.

Verpuffung löst Brand aus

Was war passiert? Die Frau rollte den Wagen mit einem Passanten weg von den Tanksäulen, hin zur Staubsaugeranlage. Dort führten die beiden einen Gartenschlauch in den Tank. Ihre Idee: Das Benzin sollte in eine Metallwanne gefüllt werden. Um den Kraftstoff abzuzapfen, nahmen sie kurzerhand noch einen Staubsauger zur Hilfe. Dabei kam es dann zur Verpuffung, wie es weiter hieß. Erst stand der Staubsauger in Flammen, dann auch das Auto. Auch ein in unmittelbar in der Nähe aufgestellter Metallcontainer wurde beschädigt.

Der 20-jährige Helfer erlitt eine leichte Handverletzung, die noch vor Ort medizinisch behandelt werden konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.