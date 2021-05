Niederlande : Messerangriff in Amsterdam: Fünf Menschen niedergestochen – ein Toter

Fünf Menschen sind in Amsterdam durch Messerstiche schwer verletzt worden. Eines der Opfer starb.

Amsterdam | In Amsterdam sind am späten Freitagabend fünf Menschen durch Messerstiche teils schwer verletzt worden, eines der Opfer starb noch vor Ort. Nach ersten Berichten der Polizei und der örtlichen Medien wurde ein 29-jähriger Verdächtiger festgenommen. Am Tatort trafen mehrere Krankenwagen ein, auch Sanitätshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber kreist...

