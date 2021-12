Kriminalität : Fünf Tote in Haus in Brandenburg entdeckt

Die Polizei hat in einem Wohnhaus in Brandenburg fünf Tote gefunden. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Laut Staatsanwaltschaft wiesen die Opfer Schuss- und Stichverletzungen auf.

Königs Wusterhausen | Die Polizei hat in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen südlich von Berlin fünf Tote gefunden. Die Leichen weisen laut Staatsanwaltschaft Cottbus Schuss- und Stichverletzungen auf. Das erklärte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte er das auch gegenüber „Bild.de“ erklärt. Das Portal beric...

