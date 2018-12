"Nur" Knochenbrüche : Fünfjähriger Junge überlebt Sturz aus sechstem Stock

Ohne lebensgefährliche Verletzungen hat ein Fünfjähriger ein Sturz aus einem Mehrfamilienhaus überlebt.

von dpa

02. Dezember 2018, 18:56 Uhr

Cottbus | Glück im Unglück hat ein Fünfjähriger in Cottbus gehabt: Der Junge überlebte einen Sturz aus dem sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses - verletzte sich dabei allerdings schwer. Rettungskräfte brachten ihn mit mehreren Brüchen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er sei auf Büsche vor dem Haus gefallen.

Ursache unklar

Warum es zu dem Sturz am Samstag kam, wird derzeit ermittelt, wie ein Sprecher sagte. Der Junge habe in seinem Kinderzimmer ein Fenster geöffnet. Man gehe derzeit von einem Unfall aus. Seine Familie habe sich zu dem Zeitpunkt auch in der Wohnung aufgehalten.