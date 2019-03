Ein Verletzter durch Schuss : Geldtransporter am Kölner Flughafen überfallen – Täter flüchtig

Nach dem Überfall haben die Täter ihr Fluchtfahrzeug offenbar in Brand gesteckt.

von afp und lod

06. März 2019, 10:14 Uhr

Köln | Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn ist ein Mensch schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Demnach fiel mindestens ein Schuss. Die unbekannten Täter sind den Angaben zufolge auf der Flucht.

Ein Polizeisprecher berichtete, man habe abseits der Autobahn 59 in der Jägerstraße in Köln-Porz ein brennendes Auto entdeckt. Vermutlich hätten die Tatverdächtigen den Wagen in Brand gesetzt und seien dann weiter geflüchtet. Es handele sich um mindestens zwei Täter.

Auf Twitter teilte der Flughafen mit, der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt. Auch die Terminals seien ganz normal erreichbar, sagte eine Flughafensprecherin. Nur ein Teil des Fernbusbahnhofs sei abgesperrt.



