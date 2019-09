Apotheke in Köln : Mutter und Baby tot: Ermittler finden Gift in Glukosebehälter

Die Polizei warnt nach dem Tod einer Mutter und ihres Babys vor einem Glukosemittel, das in Köln verkauft wurde.

23. September 2019, 22:03 Uhr

Köln | Nach dem Tod einer 28-jährigen Kölnerin und ihres per Notkaiserschnitt geborenen Babys haben die Ermittler in einem Glukosebehälter einer Apotheke Gift entdeckt. In dem Behältnis sei "ein toxischer Stoff" gefunden worden, sagte Kölns Kripovizechef Andreas Koch am Dienstag. Es gebe aber keine Hinweise, dass der Fall überregionale Dimensionen annehmen könne – es handle sich "mit höchster Wahrscheinlichkeit um ein lokales Ereignis".

So gab es Koch zufolge keine Anhaltspunkte, dass die Kontamination beim Hersteller der Glukose aufgetreten sein könnte. Auch seien nach bisherigen Erkenntnissen der ermittelnden Mordkommission keine anderen Apotheken betroffen. Koch warnte Kunden der betreffenden Apotheke in Köln-Longerich erneut vor dem Verwenden dort gekaufter Glukosesubstanzen. Die Ermittler können nicht ausschließen, dass weiteres giftiges Material im Umlauf ist.

Tod durch multiples Organversagen

Es gebe weiter keine abschließende Klarheit, ob Patienten und Kunden noch die Substanz zu Hause hätten, sagte Koch. Allerdings hätten die Ermittler nach ihrer Warnung vor der Einnahme von Glukosepräparaten aus der Longericher Apotheke zunächst keine Hinweise darauf erhalten, dass solche Präparate sich noch im Besitz weiterer Patienten befinden könnten.

Der Obduktion zufolge starb die 28-Jährige am vergangenen Donnerstag an einem multiplen Organversagen. Neben der verstorbenen Frau und ihrem Kind hatte auch eine andere Frau bei dem Diabetestest in der Schwangerschaft Symptome gezeigt. Diese Frau brach den Test jedoch wegen eines eigenartigen Geschmacks der Glukose ab. Sie kam ins Krankenhaus, konnte die Klinik aber einen Tag später wieder verlassen.

Glukosetests werden nach Informationen der Deutschen Diabetes Gesellschaft durchgeführt, um mögliche Diabetes-Erkrankungen während einer Schwangerschaft erkennen zu können.

Gift fahrlässig oder versehentlich beigemischt?

Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall nun gegen Unbekannt wegen eines Tötungsdelikts. Noch sei unklar, ob die giftige Substanz fahrlässig oder aber vorsätzlich der Glukose zugesetzt worden sei, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Um welchen toxischen Stoff genau es sich handelte, wollte Bremer mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Die 28-jährige schwangere Kölnerin war nach der Einnahme des Traubenzuckers im Zuge eines Glukosetoleranztests ins Kölner Universitätsklinikum eingeliefert worden und dort gestorben. Die Ärzte nahmen bei der Frau noch einen Notkaiserschnitt vor, das Neugeborene starb jedoch am Freitag ebenfalls.

Die Leiche der Frau wurde am Freitag obduziert. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis konnte die genaue Ursache für das multiple Organversagen aber nicht geklärt werden, wie Koch sagte.

Ebenfalls am Freitag beauftragten die Ermittler demnach die Rechtsmediziner mit der Untersuchung des Glukosebehältnisses aus der Apotheke. Dabei wurde dann der toxische Stoff nachgewiesen. Das entsprechende Untersuchungsergebnis lag den Behörden nach deren Angaben am Montagnachmittag vor. Wenige Stunden danach gaben Stadt und Polizei die Warnung an die Kunden der Apotheke heraus.

Apotheke am Dienstag geöffnet

Die zwei Todesfälle stellen den Inhaber der Apotheke nach eigenen Angaben vor ein Rätsel. "Ich bin fassungslos, ich kann es mir nicht erklären", sagte der Apothekeninhaber Till Fuxius am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er vertraue auf die Ermittlungen der Polizei. "Dabei bin ich Zeuge, nicht Beschuldigter", betonte der Apotheker.

Seine Apotheke bleibe geöffnet. Die Stadt hat der Heilig-Geist-Apotheke aber vorerst untersagt, selbst produzierte Medikamente zu verkaufen.