Unwetter : Gigantische Verwüstung nach Tornados - Dutzende Tote

Greg Eans/The Messenger-Inquirer via AP/dpa

Greg Eans/The Messenger-Inquirer via AP/dpa

Kentuckys Gouverneur Beshear hat Mühe, das Ausmaß der Zerstörung in Worte zu fassen. Über mehr als 300 Kilometer hinweg haben Tornados alles auf ihrem Weg vernichtet und nichts als Trümmer hinterlassen.

Mayfield | Nach den verheerenden Tornados in den USA mit vermutlich Dutzenden Toten suchen Rettungsmannschaften weiter nach Überlebenden. Besonders schwer betroffen ist der Bundesstaat Kentucky, dessen Gouverneur Andy Beshear am Samstag mit Blick auf die Zerstörung sagte: „Wir sind Ground Zero.“ Er sei sich sicher, dass die Zahl der Toten alleine in seinem Bu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.