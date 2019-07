Spektakulärer Anblick : Im Video: Gigantischer Feuertornado bahnt sich in den USA seinen Weg

Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden im US-Bundesstaat Washington Augenzeugen eines ganz besonderen Wetterphänomens.

von Ankea Janßen

16. Juli 2019, 16:13 Uhr

Grant County | Gleich mehrere Häuser waren in Gefahr, als sich im US-Bundesstaat Washington ein Feuer auf einer Wiese ausbreitete. In rasantem Tempo erfasste es eine Größte von rund 70 Fußballfeldern und nahm ein gigantisches Ausmaß an. Doch dann wurden Feuerwehrleute vor Ort Augenzeugen eines weiteren besonderen Phänomens.

Während ihrer Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte beobachten, wie sich ein sogenannter Feuertonado bildete. Auf Facebook veröffentlichte die örtliche Polizei ein Video, auf dem der Wirbelsturm deutlich zu sehen ist.

Bis zu 100 Stundenkilometer schnell

Immer wieder treten Feuertornados – die umgangssprachlich auch Feuerteufel genannt werden – im Zusammenhang mit größeren Bränden auf. Heiße Luft steigt über die Flammen nach oben, so dass kalte, frische Luft von den Seiten nachströmt. Beim Aufsteigen kann eine vorhandene schwache Rotation der Luft noch verstärkt werden. Das Ergebnis ist spektakulär: Eine Art Feuerrüssel sucht sich seinen Weg. Meist ist dieser Effekt zeitlich begrenzt, dennoch können Feuertornados bis zu 100 Stundenkilometer schnell werden und aufgrund ihrer Dynamik nicht gelöscht werden.

In Washington wurde glücklicherweise niemand verletzt und die Feuerwehr konnte den Brand schlussendlich löschen.