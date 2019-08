Rivalität zwischen Gladbach und Köln : Massenschlägerei zwischen Fußball-Chaoten auf Parkplatz

Fußballfans von Borussia Mönchengladbach haben sich eine Massenschlägerei mit Köln-Anhängern geliefert.

von dpa

25. August 2019, 09:11 Uhr

Mönchengladbach | Rivalisierende Fußball-Anhänger haben sich auf einem Parkplatz in Mönchengladbach eine Massenschlägerei geliefert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren mehrere Dutzend Anhänger von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln an der Schlägerei am späten Samstagabend beteiligt. Ein verletzter Kölner Fan sei ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Anhänger des Clubs der Domstadt seien in Richtung der Autobahnen 52 und 44 geflüchtet, als die Polizei eintraf. Ermittelt werde unter anderem wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung. Die Polizei fahndete am Sonntagmorgen noch nach Beteiligten.