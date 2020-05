Video in sozialen Medien : Auto rast in Geschäft – Zahlreiche Verletzte in Australien

Bei dem Unfall nahe Sydney wurden der Fahrer und mehrere Fußgänger verletzt, als ein Auto in ein Geschäft krachte.

21. Mai 2020, 09:20 Uhr

Greenacre | Bei einem Verkehrsunfall in Australien sind ein Dutzend Menschen, die meisten davon junge Frauen, verletzt worden. Auf Videoaufnahmen in sozialen Medien war zu sehen, wie ein SUV an einer Ampel zuerst in ein Fahrzeug und anschließend in ein Kleidungsgeschäft kracht.

Bei dem Unfall in Greenacre, einem Vorort von Sydney wurden der Fahrer und elf Fußgänger verletzt, wie die Polizei mitteilte. Dabei handele es sich überwiegend um Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. Keine der Verletzungen soll lebensbedrohlich sein.