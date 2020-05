Hohes Gesundheitsrisiko : Greenpeace-Studie: Deutscher Plastikmüll landet auf Müll-Kippen in Malaysia

Die Untersuchung deckt eine massive Verschmutzung vor Ort auf – Greenpeace fordert die Reduktion von Wegwerfplastik.

27. Mai 2020, 15:47 Uhr

Kuala Lumpur | Tausende Tonnen deutscher Plastikmüll lagern nach Angaben von Greenpeace auf illegalen Mülldeponien in Malaysia, wo sie zu einem Risiko für Umwelt und Gesundheit der Menschen werden. Von Greenpeace entnommene Bodenproben hätten Rückstände gefährlicher Chemikalien und Schwermetalle wie etwa Blei aufgewiesen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Umweltschutzorganisation. Die gefundenen Schadstoffe können das Nervensystem schädigen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen und sich bei Kindern entwicklungshemmend auswirken.

Schnelle Reinigung "dringend erforderlich"

Auch Wasserproben von Flussufern, Teichen und Kanälen in der Umgebung von Deponien weisen laut Greenpeace erhöhte Schadstoffgehalte auf. Die Schadstoffe könnten in die Nahrungskette gelangen und für die Bevölkerung ein erhebliches gesundheitliches Risiko darstellen, erklärte der Chemie-Experte von Greenpeace Deutschland, Manfred Santen. Deshalb sei eine schnelle Reinigung von Böden und Gewässern "dringend erforderlich".

"Malaysia darf nicht länger als Müllkippe der Welt herhalten",

Allein 2019 gelangten nach Angaben von Greenpeace mehr als 130.000 Tonnen deutscher Kunststoffabfälle zum Recyceln nach Malaysia. Ihre Funde hätten jedoch einen erheblichen Anteil nicht recycelbaren Plastikmülls aufgewiesen, berichtete die Umweltorganisation. Sie würden unkontrolliert auf Freiflächen gelagert oder verbrannt.

"Malaysia darf nicht länger als Müllkippe der Welt herhalten", forderte der Greenpeace-Vertreter für Malaysia, Heng Kiah Chun. Länder wie Deutschland müssten selbst die Verantwortung für ihren Müll tragen, statt sie abzuschieben. Demnach steht das Land auf Platz vier der größten Müll-Lieferanten hinter den USA, Japan und Großbritannien.

Das globale Problem mit dem Plastikmüll lasse sich nur durch eine drastische Reduzierung des Verbrauchs von Einwegplastik lösen, erklärte Chemie-Experte Santen. "Außer für medizinische Zwecke brauchen wir keine Einwegverpackung aus Plastik". Dringend benötigt würden deshalb Konzepte für den nachhaltigen Umgang mit Kunststoffen und "für ein wirksames Recyclingsystem, das diesen Namen verdient".