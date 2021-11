„Ich bin wirklich traurig“ : 16-Jährige an ihrem Geburtstag bestohlen – Geschenk der Geschwister weg

Ein trauriges Erwachen hat es für Greta Nee aus dem Landkreis Emsland in Niedersachsen am Morgen ihres 16. Geburtstages gegeben. Über Nacht waren Schilder-Diebe am Werk.

Aschendorf | Es war alles so schön gewesen. Greta Nee hatte am Vorabend ihres Geburtstages viele Freunde eingeladen, darunter auch Klassenkameraden aus Grundschulzeiten, um mit ihnen in die Vollendung ihres 16. Lebensjahres hineinzufeiern. Wie auch im nördlichen Emsland bei solchen Anlässen üblich, wurden mehrere Geburtstagsschilder im Vorgarten aufgestellt, um au...

