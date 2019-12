Foto vom Fußboden : Greta Thunberg fährt "in überfüllten Zügen durch Deutschland"

Greta Thunberg ist auf dem Weg in die schwedische Heimat – auf der Fahrt durch Deutschland mit überschaubarem Komfort.

15. Dezember 2019, 10:36 Uhr

Madrid | Nach monatelangem Reisen und zwei Atlantik- Überquerungen auf Segeljachten ist die Klimaaktivistin Greta Thunberg nach eigenen Angaben auf dem Heimweg – "in überfüllten Zügen durch Deutschland", wie sie auf Twitter schrieb. Dazu stellte die 16-jährige Schwedin am Samstagabend ein Foto, das sie mit viel Gepäck auf dem Boden eines ICE zeigt. Sie schrieb: "Und ich bin endlich auf dem Heimweg!".





Thunberg lehnt es ab zu fliegen, weil dabei besonders viele Treibhausgase ausgestoßen werden. Über den Atlantik war sie zweimal gesegelt, unter anderem hatte sie sich mehrmals bei der Weltklimakonferenz in Madrid zu Wort gemeldet. (Weiterlesen: Greta Thunberg nur eine "PR-Marionette"? Was über ihr Umfeld bekannt ist)





Bahn-Spott auf Twitter

Auf Twitter reagierten viele Nutzer amüsiert – Spott über die Bahn, Zugverspätungen und überfüllte Züge gibt es dort viel. "Stell dich auf Verzögerungen ein", warnte jemand. Ein anderer Nutzer kommentiere das Foto mit den Worten: "Alles, was man über Züge in Deutschland wissen muss, in einem Bild."