Unfälle : Kleine Kinder fallen in Teich: In Klinik gebracht

Zwei kleine Kinder sind in Greven im Münsterland leblos aus einem Gartenteich gerettet worden.

26. Juni 2020, 14:07 Uhr

Greven | Der Junge und das Mädchen - beide zwei Jahre alt - wurden am Nachmittag entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie wurden in kritischem Zustand unter lebenserhaltenden Maßnahmen in die Universitätsklinik in Münster gebracht.