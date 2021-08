Rettungsaktion vor Insel Milos : Griechenland: 18 Passagiere von sinkender Jacht gerettet

Vor der griechischen Insel Milos lief eine umfangreiche Rettungsaktion der griechischen Küstenwache. Die geretteten Passagiere sind wohlauf.

Athen | Eine Motorjacht mit 18 griechischen Passagieren an Bord ist am Donnerstag 16 Seemeilen nordwestlich der Kykladeninsel Milos in Seenot geraten. Die Küstenwache und vorbeifahrende Schiffe konnten alle Menschen retten, berichtete das Staatsfernsehen (ERT) am Donnerstagmittag unter Berufung auf die Retter. Zuvor war eine umfangreiche Rettungsaktion ein...

