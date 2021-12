Hessen : Großbrand in Tapetenfabrik - drei Verletzte

In Hessen ist in einer Tapetenfabrik ein Großbrand ausgebrochen. Drei Männer sollen verletzt worden sein. Ein Großaufgebot der Feuerwehr schafft es in der Nacht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Kirchhain | Auf dem Areal einer Tapetenfabrik im hessischen Kirchhain (Landkreis Marburg-Biedenkopf) ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Drei Männer im Alter von 29, 31 und 35 Jahren seien wegen Schmerzen und des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe augen...

