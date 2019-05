Personenanzahl unklar : Große Suchaktion: Möglicherweise Flugzeug über der Nordsee abgestürzt

Laut Medienbericht sei das Flugzeug seit Sonntagabend vermisst. Noch ist unklar, wie viele Personen an Bord waren.

von dpa

20. Mai 2019, 17:03 Uhr

Wangerooge/Hannover | Auf dem Weg von Wangerooge nach Hannover ist nach dpa-Informationen ein Kleinflugzeug abgestürzt. Wie viele Menschen sich am Sonntag an Bord der Maschine befanden, war am Montag noch unklar.

Die "Wilhelmshavener Zeitung" berichtete zunächst, dass ein Flugzeug seit einem Gewitter am Sonntagabend vermisst wird. Bei einer Suchaktion am Jadebusen seien Wrackteile gefunden worden. Zudem sei unklar, wie viele Personen an Bord des Flugzeugs waren.