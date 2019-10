Feuertod in Polizeizelle 2005 : Neues Gutachten im Fall Oury Jalloh: Jemand brach ihm die Knochen

Jallohs Angehörige vermuten Polizeigewalt, ein neues Gutachten stützt diese Theorie.

Avatar_prignitzer von afp und lod

29. Oktober 2019, 20:07 Uhr

Naumburg | Im Fall des vor 14 Jahren in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Asylbewerbers Oury Jalloh liegt ein neues ärztliches Gutachten vor. Danach wies der Leichnam neben dem bereits bekannten Bruch des Nasenbeins weitere, bislang nicht bekannte Verletzungen wie einen Bruch des vorderen Schädeldaches und eine gebrochene Rippe auf, wie die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh am Montag in Berlin miteilte.

Selbstverletzung ausgeschlossen – Polizeigewalt?

Es sei davon auszugehen, das ihm die Verletzungen vor dem Todeseintritt zugefügt wurden, heißt es unter Verweis auf das forensisch-radiologische Gutachten. Es war Mitte Oktober an der Universitätsklinik Frankfurt am Main erstellt worden. Eine Selbstverletzung oder ein Sturz seien weitgehend ausgeschlossen. Die Jalloh-Unterstützer vermuten schwere Polizeigewalt.

Grundlage für das Gutachten waren die Bilddateien der Computertomographie, die mehr als zweieinhalb Monate nach dem Tod Oury Jallohs angefertigt wurden. Laut der Initiative ist der Zeitraum, in dem die Verletzungen zugefügt worden sein sollen, "eindeutig eingrenzbar" auf wenige Stunden vor dem Tod des Asylbewerbers am 7. Januar 2005.



Trotz Gutachten, keine erneute Klage zugelassen

In der vergangenen Woche hatte das Oberlandesgericht Naumburg im Fall Oury Jallohs eine sogenannte Klageerzwingung als unzulässig und unbegründet abgelehnt. Laut der Unterstützerinitiative lag dem Gericht dabei das neue ärztliche Gutachten bereits vor.





Nach Gerichtsangaben genügte die Beschwerde zum einen nicht den gesetzlichen Anforderungen. So gehe daraus etwa nicht hervor, auf welche Beweismittel sich die Forderung nach Wiederaufnahme der Ermittlungen gegen zwei Beschuldigte stütze. Zum anderem wertete es die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft vom November 2018 inhaltlich als korrekt. Es gebe keinen hinreichend konkreten Tatverdacht. So fehle jeder objektive Beweis.

Verurteilung wegen Überwachungsfehlern

Jalloh war am 7. Januar 2005 verbrannt in einer Zelle des Polizeireviers Dessau gefunden worden. Er lag dort an Händen und Füßen gefesselt auf einer Matratze – wenige Stunden nach seiner Inhaftierung.





Das Landgericht Magdeburg verurteilte den damaligen Dienstleiter 2012 wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe, weil er Jalloh besser hätte überwachen müssen. Der Bundesgerichtshof bestätigte 2014 das Urteil, in dem davon ausgegangen wurde, dass der Mann aus Sierra Leone die Matratze selbst angezündet hatte.

Daran werden aber immer wieder Zweifel geäußert. Vor allem von einer Jalloh-Gedenkinitiative wird diese Version in Frage gestellt, sie geht von einem Mord aus. Ein daraufhin neu eingeleitetes Ermittlungsverfahren zu den Todesumständen wurde im November 2018 von der Generalstaatsanwaltschaft eingestellt.