Überflutungen und Dauerregen : Häuser eingestürzt: Viele Tote bei Unwettern

Mehrere Menschen sind nach heftigen Unwettern im Westen Deutschlands gestorben. In einem kleinen Ort in der Eifel stürzen Häuser ein, zahlreiche Menschen werden vermisst. Auch andernorts bleibt die Lage extrem angespannt.

Koblenz/Altena/Wuppertal | Im Zusammenhang mit der schweren Hochwasserkatastrophe hat sich die Zahl der Toten im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler auf mindestens 18 erhöht. Das teilte die Polizei Koblenz am Donnerstag mit. Die Wassermassen in Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach Dauerregen im Westen Deutschlands sind zahlreiche Menschen gestorben. Im Ort Schuld in der Eifel wurden in d...

