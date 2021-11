Cala Ratjada und Son Servera : Urlaubsinsel in Weiß: Hagelsturm macht Mallorca zur Winterlandschaft

Videos und Fotos auf Twitter beweisen es: Nach einem Hagelsturm waren Teile der Ferieninsel Mallorca am Donnerstag weiß getüncht.

Palma | Von wegen im Süden ist es auch im Herbst immer schön warm: Teile Mallorcas, der liebsten Ferieninsel der Deutschen, sind von einem heftigen Hagelsturm kurzzeitig in eine weiße Winterlandschaft verwandelt worden. Hagelkörner, die teilweise so groß wie Tomaten waren, bildeten in Cala Ratjada und Son Servera an der Ostküste der Insel eine bis zu dreißig ...

