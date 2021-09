Hinweise auf Gefährdungslage : Polizei im Großeinsatz vor jüdischer Synagoge in NRW

Die Synagoge in Hagen wurde von der Polizei abgeriegelt, nachdem es Hinweise auf eine "mögliche Gefährdungslage" gab. Ein Gottesdienst musste kurzfristig abgesagt werden.

Hagen | Nach dem Großeinsatz der Polizei vor der Hagener Synagoge gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen am Donnerstag weiter. "Wir sind jetzt in besonders engem Kontakt mit der jüdischen Gemeinde. Die Menschen sind in Sorge", sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag. Zugleich sei der Schutz des Gotteshauses verstärkt worden. Noch in der Nac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.