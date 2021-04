Hamburger Tierpark in der Krise : Hagenbeck-Chef Dirk Albrecht: „Bis Jahresende halten wir noch durch“

Ein Gespräch über Millionenverluste, Fußbälle im Tigergehege, Streit in der Familie und das historische Eingangstor.

Hamburg | Herr Albrecht, wie geht es Hagenbeck in der Corona-Krise? Dem Tierpark Hagenbeck geht es, wie vielen Unternehmen, in der Pandemie nicht so richtig gut. Die wirtschaftliche Situation macht uns viele Sorgen. Der Tierpark ist seit November wieder geschlossen. Wie viel Geld fehlt? Die Einnahmeverluste betragen bisher zirka 8,4 Millionen Euro. Wir...

