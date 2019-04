Prinz Harry und Meghan : Warten auf "Baby-Sussex"? Bilder einer royalen Liebe

Während die Welt auf die Geburt des Babys wartet, werfen wir einen Blick zurück auf die Liebesgeschichte der beiden.

von Viktoria Meinholz

27. April 2019, 07:52 Uhr

Windsor | Lange kann es nicht mehr dauern, bis das erste gemeinsame Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan auf die Welt kommt. Am Freitagabend wurde bereits ein Krankenwagen vor ihrem Anwesen in Windsor gesichtet. Auch Meghans Mutter Doria soll bereits seit Anfang der Woche bei ihrer Tochter sein, um sie bei der Geburt zu unterstützen.

Kennengelernt haben sich Prinz Harry und Meghan Markle, so ihr bürgerlicher Name, vor drei Jahren durch gemeinsame Freunde. Seit ihre Liebesgeschichte öffentlich wurde, sind die beiden zu Lieblingen der Adels-Fans und der britischen Presse geworden. Verständlich, schließlich zeigen sich die beiden seit Beginn ihrer gemeinsamen Geschichte verliebter und lockerer in der Öffentlichkeit, als man es bisher vom britischen Königshaus gewohnt war.