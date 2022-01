Heute im TV : Aktenzeichen XY: Serienmörder aus Norddeutschland seit 1992 unentdeckt?

Cold Case bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“: Rudi Cerne sucht heute nach dem Täter, der Anfang der 90er Jahre in Niedersachsen Vanessa Wardelmann und Anja Witt ermordet hat.

Berlin | Am 12. Januar 2022 bittet „Aktenzeichen XY … ungelöst“ wieder um die Mithilfe der Zuschauer. Rudi Cerne stellt fünf Filmfälle vor, einen Update-Film aus dem Norden sowie einen Studiofall. Besonders auffällig: Drei der Verbrechen, um die es heute geht, behandeln so genannte Cold Cases, deren Täter seit Jahrzehnten unentdeckt sind. Morde an Vanessa W...

