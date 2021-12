Waffengewalt in den USA : High-School-Angriff in Michigan: Ein vierter Schüler ist tot

Im US-Bundesstaat Michigan hat ein 15-Jähriger auf seine Mitschüler geschossen. Jetzt ist ein viertes Opfer gestorben.

Washington | Der Schusswaffenangriff an seiner High School in Oxford im US-Bundesstaat Michigan hat ein viertes Todesopfer unter den Schülern gefordert. Das Büro des Sheriffs des Bezirks Oakland teilte am Mittwoch mit, ein 17-Jähriger sei an seinen Verletzungen gestorben. Bei den anderen Toten handelte es sich offiziellen Angaben zufolge um einen 16-Jährigen, eine...

