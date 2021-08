Katastrophen : Hochwasser, Hitze, Brände: Extremwetter in Südeuropas

In der Türkei reißen Fluten ganze Gebäude mit sich, in Italien brennen alte Wälder, in Spanien wird der Hitzerekord eingestellt - doch in einem Land am Mittelmeer entspannt sich die Lage deutlich.

Pescara | Verheerende Überschwemmungen in der Türkei, heftige Brände in Italien, Gluthitze in Spanien: Seit Wochen leiden Millionen Menschen in Südeuropa und angrenzenden Regionen unter extremen Wetterbedingungen. Bei den Überschwemmungen in der Nordtürkei stieg die Zahl der Todesopfer auf 58. Zahlreiche Menschen würden noch vermisst, sagte Innenminister Sül...

