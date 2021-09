USA : Hurrikan „Ida“: Extremwetter und Land unter in New York

Ein Unwetter historischen Ausmaßes hat die Straßen New Yorks in Flüsse verwandelt und die U-Bahn komplett zum Stillstand gebracht. Aber nicht nur die Metropole erlebt lebensbedrohliche Wetterextreme.

New York | Ausläufer des Hurrikans „Ida“ haben der Millionenmetropole New York den stärksten Regen der Geschichte gebracht und schwere Überschwemmungen verursacht. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio rief den Notstand aus. Straßen und Wohnungen standen am späten Mittwochabend teilweise etwa einen Meter unter Wasser, der U-Bahnverkehr kam komple...

