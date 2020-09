Gefälschte Dokumente : Illegale Leiharbeit in Fleischindustrie: Razzien in fünf Bundesländern

Seit dem Morgen führt die Polizei Razzien im Zusammenhang mit illegalen Leiharbeitern in der Fleischindustrie durch.

23. September 2020, 06:35 Uhr

Weißenfels | Rund 800 Beamte seien schwerpunktmäßig in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen im Einsatz, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Mitteldeutschland am Mittwoch. Weitere Durchsuchungen gebe es in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen.

Mit gefälschten Ausweisen nach Deutschland

Mehr als 40 Wohn- und Geschäftsräume werden nach Angaben der Bundespolizei durchsucht. Die beschuldigten Firmen sollen Menschen aus Osteuropa mit gefälschten oder verfälschten Dokumenten nach Deutschland geholt haben. Seit April 2020 führe eine Sonderkommission Ermittlungen dazu durch. Zuständig seien die Staatsanwaltschaft Halle sowie deren Zweigstelle in Naumburg.

