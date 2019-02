Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz : Im Internet angeboten: Zoll beschlagnahmt Hocker aus Elefantenfuß

Den Verkäufer erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

von dpa

26. Februar 2019, 11:17 Uhr

Bergisch-Gladbach | Einen präparierten Elefantenfuß haben Zollbeamte im Bergischen Land sichergestellt. Entdeckt wurde das zum Hocker umgearbeitete Körperteil in der Garage eines 53 Jahre alten Mannes, wie die Zollbehörden in Bergisch Gladbach am Dienstag mitteilten. Er soll den Fuß zuvor in einem Anzeigenportal zum Verkauf angeboten haben.

Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein

Die Staatsanwaltschaft Köln leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ein. Elefanten gelten nach Bundesnaturschutzgesetz als besonders und streng geschützte Tierart.

Foto: picture alliance/Zollfahndungsamt Essen /dpa